14 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 14 Nisan 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Süper Lig Galatasaray Goller 00:50 Süper Lig Beşiktaş Goller 01:00 İspanya - İsviçre 01:15 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 01:30 Almanya - Fransa 02:40 Spor Akşamı 03:10 Rusya 2018 FIFA Magazin 03:40 Arsenal Goller 04:00 Almanya - İngiltere 04:30 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri 04:45 Spor Kitaplığı 04:50 Portekiz - Fransa 05:40 Lig Hatırası 89-90 06:10 Almanya Bundesliga Özetler 06:30 Süper Lig Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:30 Arsenal Goller 07:30 Manchester United Goller 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 Almanya - Fransa 10:30 Almanya - İngiltere 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Hollanda - Danimarka 12:15 Güney Afrika - Uruguay 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:30 Almanya Bundesliga Özetler 15:50 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 İspanya - İsviçre 16:00 Slovenya - ABD 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 İngiltere Premier Lig Goller 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:30 Süper Lig Özetler 20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 10 Gol 20:55 Kamu Spotu: İşte Spor 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:30 Almanya Bundesliga Özetler 21:50 Kamu Spotu: Evde Spor 22:00 Spor Akşamı 23:00 Almanya - İngiltere 23:00 Fransa - Meksika Kaynak: InterSinema.com