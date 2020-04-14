14 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 14 Nisan 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 İyi Akşamlar İstanbul 02:00 Maç Saati 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 03:45 Kısa Özet: A. Alanyaspor - Fenerbahçe 03:50 Süper Lig Kısa Özet 04:00 beIN Manşet 05:00 İyi Akşamlar İstanbul 06:00 beIN Manşet 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 07:30 Maç Saati 08:45 Maç Saati 09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 09:15 Süper Lig Maç Özetleri 09:15 Maç Saati 11:00 İyi Akşamlar İstanbul 11:00 Haftanın Öyküleri 11:30 Dünden Bugüne 12:00 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 14:00 Maç Saati 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Kısa Özet: Genk - Salzburg 14:30 Futbolun Şehirleri 14:30 beIN Wellness 15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 15:30 Maç Saati 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 18:00 beIN Manşet 19:00 Taraftar 19:00 Futbolun Şehirleri 19:00 Maç Saati 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 21:00 beIN Manşet 22:00 beIN Wellness 22:00 Süper Lig Maç Özetleri 22:00 beIN Teknik 23:00 Taraftar 23:00 Futbolun Şehirleri Kaynak: InterSinema.com