14 Milletten Kadınların Portrelerini Yaptı

BİLAL KAHYAOĞLU - Ressam Aynur Mahmudova Kaplan, sanat çalışmaları için gittiği 14 ülkedeki 500'ü aşkın kadını kendi yorumuyla tablolarına yansıttı.



Yurt içinde ve dışında pek çok kişisel resim sergisi açan ve sanat çalışmalarını Kastamonu'da sürdüren Kaplan'ın, yaptığı kadın portrelerini sanatseverler ilgiye takip ediyor.



Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan göçmeni olduğunu ve eşinin işi nedeniyle hayatını Kastamonu'da sürdürdüğünü söyledi.



-100'ün üzerinde uluslararası sergide yer aldı



Bugüne kadar 25'i kişisel olmak üzere 100'ün üzerinde uluslararası sergilerde yer aldığını, yurt içi ve yurt dışındaki özel koleksiyonlarda eserlerinin bulunduğunu belirten Kaplan, özellikle kadın yüzlerini yorumlamayı sevdiğini belirtti.



"Eserlerimde kadın figürünün bitmeyen matematiksel bir kompozisyonu ve renkleri var." diyen Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:



"Sanat çalışmalarım nedeni ile Afrika, Asya ve Avrupa'da 14 ülkede bulundum. Gördüğüm, bende izler bırakan, bakışlarında anlam yüklü kadınları yaptığım portrelerle anlatmaya çalıştım. 500'ün üzerinde kadın portresi yaptım. Kadın benim için Yaradanın yaratmış olduğu en güzel ve en özel varlık. Yaşamın içinde vazgeçilmez bir unsur. Ona biçilen roller anne, kardeş, eş, sevgili. Kadın sadece güzelliği ve estetiğiyle ön planda değil. Kadının iç dünyası, ruh hali beni her zaman ilgilendirmiştir. Amacım kadınların ruh halini gözleriyle, bakışlarıyla ifade edebilmekti."



"Kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmek istiyorum"



Yaptığı portrelerde kadınların dertlerini, mücadelelerini, taşıdıkları yükleri, aşklarını anlattığını ifade eden Kaplan, "Dünyanın her yerinde kadınların sorunları aynı. Kadının mücadelesi hep aynı. Portrelerimle kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmek istiyorum. Ne kadar çok insana ulaşabilirsem o kadar başarılı olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.



Kastamonu'da olmaktan mutlu olduğunu ve evindeki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Kaplan, "Kastamonu benim için çok ilginç bir şehir. Dünyanın birçok kentinin adı kadın isminden geliyor. Kastamonu'nun da adının 'Moni' isimli kadından geldiği rivayet ediliyor. Bunu etkileyici buluyorum." dedi.



Kaplan, gelecek nesillere bırakılacak en önemli şeyin sanat eserleri olduğunu sözlerine ekledi.