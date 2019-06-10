14 meslek lisesi yüksek teknoloji hedefiyle dönüşecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan ve mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesinde önemli bir model olması beklenen 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.

14 meslek lisesi yüksek teknoloji hedefiyle dönüşecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan ve mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesinde önemli bir model olması beklenen 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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