14 meslek lisesi yüksek teknoloji hedefiyle dönüşecek
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan ve mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesinde önemli bir model olması beklenen 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde başlatılan ve mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesinde önemli bir model olması beklenen 'Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu