14 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
14.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:44
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Şirinevler Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 14.05.2020 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 1Kısım Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 14.05.2020 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.