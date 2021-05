14 Mayıs Eczacılık Günü… pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti

Pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süredir tüm sağlık çalışanlarının yıpratıcı bir dönemden geçtiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Nilay Aksoy, "Eczacılar Odası'ndan edindiğim bilgiye göre pandemide 51 eczacı ve 19 eczane çalışanı hayatını kaybetti. Bu zorlu süreç hala devam ediyor. Eczacılar da yoğun bir çaba sarf ederek pandemiyle mücadelede önemli sorumluluklar üstlendi. Birçok sağlık kuruluşunun zorunlu sebeplerle sınırlı sayıda hasta kabul edebildiği bu süreçte eczacılar, halka en yakın sağlık danışmanları olarak kesintisiz hizmet verdi" dedi.

Türkiye'de tüm serbest eczacılar, ilaç endüstrisindeki eczacılar, klinik ve hastane eczacıları ile akademisyen eczacıların pandemi sırasında karşılaşılan pek çok sorunu çözmek için birlikte çalıştıklarını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Nilay Aksoy, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle meslektaşlarının pandemi sürecinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Pandemide eczacılarının halka yakın olduklarını ve birçok fedakarlıkta bulunduklarını anlatan Aksoy, birçok sağlık kuruluşunun zorunlu sebeplerle sınırlı sayıda hasta kabul edebildiği bu süreçte eczacıların halka en yakın sağlık danışmanları olarak kesintisiz hizmet verdiklerini vurguladı.

"ECZACILAR BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ SAĞLAYICILARI OLDU"

Pandemi sürecinde akademisyen eczacıların, sağlık ekipleri ve sahada çalışan eczacılar tarafından sorulan ilaç tedavisi ile ilgili soruları cevaplamak ve yaşanan zorlukları çözümlemek için büyük efor sarf ettiklerini belirten Dr. Nilay Aksoy, "Pandemide kullanılan ilaçlar ve bunların güvenliliği ile ilgili önemli klinik bilgileri sağlamak için eczacılık profesörleri diğer akademisyenler ile yoğun çalışıyor. Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı, çoğunlukla hastane eczacıları tarafından hazırlanan ve koronavirüs ilaçlarının yanı sıra tamamlayıcı tedavileri de değerlendiren bilgilendirici broşürler, posterler ve kitaplar yayınladı. Akademisyenler, ülke genelindeki tüm eczacılara çevrimiçi uzaktan eğitim veriyor. Hastane eczacıları, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları tedarik etmek için gayret gösteriyor. Aynı zamanda klinik eczacılık uzmanları ve öğrencileri, medikal tedaviyi optimize etmek, farmasötik bakım sağlamak, ciddi ilaç etkileşimlerini ve ilaçla ilgili sorunları önlemek için tıbbi ekiplerle birlikte çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs salgınının toplum eczaneleri üzerinde büyük bir etki yaratarak eczacıların ve çalışanlarının çalışma hayatlarında değişikliklere yol açtığını belirten Dr. Aksoy, "Pek çok kişi pandemi sırasında hastanelere başvurmaktan kaçınarak şikayetleri için eczaneleri ziyaret etmeyi tercih etti. Bu yüksek riskli dönemde hizmet vermeye devam eden eczacıların iş yükü arttı. Toplum eczacıları, ülkenin her yerinde, haftanın her günü, günün her saati ilaç, eczacılık ve sağlık hizmetleri sunan birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları oldu" ifadelerini kullandı.

TELEFON VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DESTEK SUNDULAR

Bulaş riskine karşı sağlık kurumlarına fiziksel başvurudan endişe duyulduğu pandemi şartlarında eczacıların, telefon ve hatta sosyal medya vasıtasıyla eğitim ve danışmanlık sağlayarak hizmetlerini artırdıklarını anlatan Dr. Aksoy, şunları söyledi:

"Son altı ayda kronik hastalık için hekim tarafından reçete edilen ilaç kullanmış olan hastalar, her seferinde 30 günlük tedaviyi içeren ve bir önceki reçetede belirtilen miktardaki ilacı, sağlık kuruluşlarına gitmeden ve reçeteye ihtiyaç duymadan doğrudan eczaneye giderek temin edebildi. Bu sürecin lojistiği ve yönetimi eczacılar tarafından başarıyla gerçekleştirildi."

HAYATLARINI KAYBEDEN VE ŞİDDET MAĞDURU OLAN ECZACILAR

Kovid-19 tedavisinde zaman zaman ciddi tedarik güçlükleri yaşandığını ve bu yüzden çok sayıda eczacının sağlıkta şiddet mağduru olduğuna dikkat çeken Dr. Nilay Aksoy, bu durumun pandemi boyunca devam ettiğini ve eczacıların enfeksiyona karşı kendilerini korumak için aldıkları önlemlerin daha fazla şiddete varan halk tepkilerine yol açtığını ifade etti.

14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ KUTLU OLSUN

Dr. Aksoy, "Eczacılar Odası'ndan aldığım bilgiye göre bu süreçte 51 eczacı meslektaşımızı ve 19 eczane çalışanı arkadaşımızı kaybettik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kendilerini saygıyla anıyoruz. Eczacılar pandemide ön saflarda savaşanlar arasında. Halkı pandemi hakkında bilgilendirdiler, önlemler konusunda aydınlattılar ve sıkı çalışmaya devam ettiler. Pandemi olsun ya da olmasın tüm eczacılarımıza emekleri ve fedakarlıkları için çok teşekkür ederiz. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, özveri ve gayret içerisinde görevlerini yapan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı