14 Mayıs Eczacılık Günü Edirne'de, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak tören düzenlendi.

Edirne'de, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Uygar Güler, burada yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle Eczacılık Günü'nü buruk şekilde karşıladıklarını söyledi.

Eczacıların 7 gün 24 saat halk sağlığı hizmeti vermeye devam ettiğini belirten Güler, "Görevimizin başındayız. Ne yazık ki bu süreçte birer birer eksildik. Edirne'de sevgili meslek büyüğümüz Süreyya Zıpkınkurt'u kaybettik. Bununla beraber Türkiye genelinde meslektaşlarımız ve teknisyenlerimizi kaybettik." dedi.

Güler, vatandaşların tedbirleri sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenleri de anıta çelenk sundu.

Kaynak: AA