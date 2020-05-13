14 Mayıs Eczacılık Günü Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Memiş, eczacılığın vatandaşların hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olduğunu ifade etti.

Eczacıların, sağlık hizmeti sunumunun en önemli halkalarından biri olduğunu belirten Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kökeni, hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanılmaya başlandığı 3 bin yıllık bir tarihe uzanan eczacılık mesleği, ülkemizde bilimsel eğitim ile kurumsallık kazandığı 181 yıllık süre zarfında halk sağlığını korumak ve iyileştirmek adına etkin, nitelikli ve kesintisiz bir biçimde hizmet sunmaktadır. İlaçların hazırlanması, saklanması ve reçete edilmesi hakkında bilgiye sahip olup, ilaç olarak değerlendirilmesi gereken diğer ürünler hakkında da uzman olan kişidir. Eczacılar, sağlık sisteminin en vazgeçilmez meslek grupları arasında yer alır. Halkımıza fedakarlıklarını esirgemeyen eczacılarımıza, çalışmalarında üstün başarılar dilerim."

Memiş, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde elde ettiği başarıda eczacılarında önemli pay sahibi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA