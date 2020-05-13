14 Mayıs Eczacılık Günü 14 Mayıs Eczacılık Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Karamürsel ilçesinde de "şeffaf branda" arkasında kutlandı.

14 Mayıs Eczacılık Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Karamürsel ilçesinde de "şeffaf branda" arkasında kutlandı.

Eczacı Doğan Urcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok eczacının salgın önlemleri kapsamında "şeffaf branda" arkasında hizmet verdiğini belirtti.

Türkiye'de bilimsel eczacılık eğitimine başlanmasının 181'inci yıl dönümü olduğunu kaydeden Urcan, "Ancak eczacılar olarak bu 14 Mayıs'ı bayram havasında kutlayamıyoruz. Ülkemizin dört yanında koronavirüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat ilaç hizmeti veren yaklaşık 26 bin meslektaşımızın, bu yıl 14 Mayıs Eczacılık Gününü buruk kutluyoruz. Eczanemizde şeffaf bölme ile vatandaşlarla aralarında mesafe oluşturduk. Kendimizi ve gelen vatandaşı korumaya aldık. " ifadesini kullandı.

Alınan tedbirin çalışanlarda ve hastalarda güven oluşturduğunu aktaran Urcan, şunları söyledi:

"Bu uygulamadan hastalarımız ve müşterilerimiz de memnun. Tecrit uygulaması nedeniyle onlar da kendilerini rahat hissediyorlar. Hastalar da memnun biz de memnunuz. İnşallah bu virüsü hep beraber aşacağız. Herkesin dikkat etmesini istiyoruz. Reçete, ilaç ve para alışverişini de brandaya açtığımız gözden yapıyoruz. Bu uygulamada hasta ve hasta yakınlarının eczanelerimizdeki yoğunluğu ve riski azaltmak adına eczacı, teknisyen arkadaşlarımızın tavsiye ve önerilerine dikkat etmeleri önemlidir. Salgın sebebiyle hasta, hasta yakını ve vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte çok önemli sorumluluklar üstlenen eczacıların eczanelerinde yoğunluğu azaltmak ve sağlıklı hizmet verebilmek adına renkli çizgi veya bantlarla ayrılan bölmeler ve eczane dışında sıra ile hastalara hizmet verme gibi önlem ve tedbirlere uymasının bizim motivasyonumuzu arttıracağı kesindir."

Kaynak: AA