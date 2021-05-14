14 Mayıs Eczacılar Günü
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14 Mayıs Eczacılar Günü

14 Mayıs Eczacılar Günü
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla eczacı Mehmet Dölcü'yü ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla eczacı Mehmet Dölcü'yü ziyaret etti.

Nayman, Dölcü ile bir süre sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan, ayrıca sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan eczacıların görevlerini büyük özveri ve gayret içerisinde yerine getirdiğini dile getiren Nayman, "Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşımızın sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyor, sağlık mutluluk ve esenlikler diliyorum." dedi.

Ziyarette Nayman, Dölcü'ye çiçek takdim etti.

Mehmet Dölcü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nayman'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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