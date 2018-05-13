14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın, modası geçmeyen tek sektör olduğunu belirterek, "Elektronik aletler, makineler, motorlu araçlar olmadan yaşanabilir ama gıda olmadan yaşanamaz, gıda ihtiyacı ertelenemez." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından alınan kararla 1984 yılından bu yana her yıl tüm dünyada 14 Mayıs'ın "Dünya Çiftçiler Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Bugünün kutlanmasıyla değeri çok da iyi anlaşılmayan çiftçinin ve tarım sektörünün gündeme geldiğini vurgulayan Bayraktar, tarımın öneminin hiçbir zaman azalmadığını, aksine her geçen gün arttığını ve artmaya da devam edeceğini bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğunu kaydetti.

Ülke olarak tarım sektöründe var olan potansiyelin tam olarak kullanılamadığına işaret eden Bayraktar, "Var olan potansiyeli kullanamıyoruz çünkü tarımın, arazi parçalanması ve işletme ölçek sorunu, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişiklikleri, tarım sigortasının yeterince yaygınlaşamaması, sulama, girdi maliyetleri, kredi finansman, örgütlenme, üretim planlaması, fiyat istikrarı, eğitim, kırsalda nüfus kaybı gibi çeşitli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları çözmek zorundayız. Çözüm bekleyen sorunların en önemlileri yapısal sorunlar olan arazi parçalılığı, sulama altyapı eksikliği ve örgütlenmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Üreticinin ekonomik örgütlenmesinin yeterince sağlanamamasının önemli bir sorun olduğunu belirten Bayraktar, ekonomik örgütlerinin fonksiyonel olması, idari ve mali yönden güçlendirilmesi ve profesyonelce yönetilebilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını istedi.

Bayraktar, çiftçiyi rahatlatmak için mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç gibi girdi maliyetlerin makul düzeylere çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Bayraktar, bütün çiftçilere bereketli hasatlar diledi.