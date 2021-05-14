14 Mayıs bankalar açık mı? Bayramda bankalar açık mı?

Bugün Ramazan Bayramı'nın 2. günü, bankacılık işlemleri olan vatandaşlar bankların açık olup olmadığının araştırılıyor. Hafta içi günlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşların resmi tatil dolayısıyla çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Resmi tatil olmasının dışında tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı? Bankalar bayramda çalışıyor mu sorularının cevapları aranıyor. Peki, 14 Mayıs bankalar açık mı? Bayramda bankalar açık mı? Detaylar haberde!

Bugün Ramazan Bayramı'nın 2. günü, bankacılık işlemleri olan vatandaşlar bankların açık olup olmadığının araştırılıyor. Hafta içi günlerine denk gelen Ramazan Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşların resmi tatil dolayısıyla çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Resmi tatil olmasının dışında tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı? Bankalar bayramda çalışıyor mu sorularının cevapları aranıyor. Peki, 14 Mayıs bankalar açık mı? Bayramda bankalar açık mı? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 MAYIS BANKALAR AÇIK MI? BAYRAMDA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan dolayı kamu kurum ve kuruluşları 13-14-15 Mayıs tarihlerini kapsayan bayram boyunca çalışmayacaklar. Resmi tatil olması nedeni ve tam kapanma sürecinde olmamız nedeniyle bankalar Ramazan Bayramı boyunca 13-14-15 Mayıs tarihlerinde kapalı olacak.

12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.