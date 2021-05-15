14 Mayıs 2021 Haberleri
14 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Kademeli normalleşmede yeni iddia! Hedef yaz sezonunu 'en yasaksız' haliyle geçirebilmek
- Olaylı Karagümrük maçının faturası ağır oldu! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı
- Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
- Fiziksel olarak yorulsak da çok keyif alıyoruz! İşte el işi yapmanın 6 faydası
- Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
- Ankara'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 4 ölü, 18 yaralı
- Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı
- Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu
- İsrailli yerleşimciler, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ateş açtı
- Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- MHP ile yaşanan krizin ardından HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmenliği'ne Kenan Tekdağ getirildi
- DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın
- ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor
- Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi
- Netanyahu'nun 'saldırılar sürecek' tehdidinin ardından Hamas'tan ayaklanma çağrısı
- Akraba olan iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
- Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı
- İstanbul'un içme suyunu kirletiyorlar! Tam kapanmayı fırsat bilip Büyükçekmece Gölü'ne kaçak hafriyat döktüler
- 'Bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle komşuları tarafından öldüresiye dövülen profesör hastanelik oldu
- THY, İngiltere uçuşlarını geçici süreyle durdurdu
- Kırmızı Amasya'nın 'mavi' köyü! Koronavirüs bu köye hiç uğramadı, başarının sırrı iki tedbirde
- Kabine öncesi Mehmet Ceyhan'da normalleşme uyarısı: Gevşeme adımları haziranın ortasında atılmalı
- Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na erken seçim cevabı: Girdiği her seçimi kaybetmiş biri için çok cesurca sözler
- Uzun yıllar sonra ilk kez İzmir'de kurt görüntülendi
- İsrail, sınırı geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı: 1 ölü
- Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi
- Normalleşmenin detayları netleşti! Akşam sokak kısıtlaması sürecek, esnaf tedbirli açılıyor
- Dernek başkanı, hacamata gelen kadınları taciz etti
- ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı
- Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için ölürüm
- Fox TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor final yapıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefet tek şart sundu: Sandığa gidelim
- Hakan Çalhanoğlu, yeni sezonda İbrahimovic'in yerine Ronaldo'yu paslarıyla besleyecek
- Formula 1, Türkiye Grand Prix'sinin takviminden çıkarıldığını resmen duyurdu
- Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: Sessiz kalmayın
- Nemrut Krater Gölü'nün yakınlardaki kardeş ayıları seven vatandaşlara uzmandan uyarı: Artık yavru değiller, yaklaşmayın
- Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini karnından vurarak intihar etti
- Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan aldıran İngilizler, şimdi bin pişman oldu
- Bu nasıl nefret! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açtı; 3 ölü, 2 yaralı
- Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor