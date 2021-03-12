14 Mart Tıp Bayramı'na doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

14 Mart Tıp Bayramı'na doğru

12.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:17
14 Mart Tıp Bayramı'na doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, etkin ve kaliteli sağlık sisteminin, toplumların en önemli unsuru olduğunu, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin vatandaşına sunduğu sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktayla ölçüldüğünü aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedeflerinden biridir. Bu bağlamda özellikle pandemi döneminde fedakarca hizmet veren hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretler hepimizin takdirine şayandır. Tüm güçlüklere rağmen kutsal, saygın ve bu onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, sağlık çalışanlarının değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, salgın döneminde her türlü riski göze alarak mesleğini icra eden tüm sağlık çalışanlarının birer kahraman olduğuna işaret etti.

Özdemir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hayatındaki en önemli unsurun sağlık olduğunu daha iyi anladığımız bu pandemi döneminde kahraman sağlık çalışanlarını hep birlikte alkışladık. Birlik olduk, tek yürek olduk, hep birlikte mücadele etmeyi öğrendik. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini sürdürerek, hep birlikte koronavirüse 'dur' diyeceğimize inanıyorum. Görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, hizmet vermeye devam eden tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eder, sağlıklı günler dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Esra Dermancıoğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 14 Mart Tıp Bayramı'na doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:27:36. #1.15#
title