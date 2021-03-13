14 Mart Tıp Bayramı mesajları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

14 Mart Tıp Bayramı mesajları

13.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:54
14 Mart Tıp Bayramı mesajları

AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ile Ahmet Uzer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ile Ahmet Uzer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, sağlık çalışanları ve doktorların kara gün dostu olduğunu belirterek, "Onlar, insan hayatını kurtarıp, sağlık için şifa dağıtırken kutsal bir vazife, ağır bir sorumluluk üstlenmektedir. Gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanları saygın ve onurlu mesleklerini yerine getirirken, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her an sundukların hizmetin niteliğini, hastalarının memnuniyetini ve sağlığını gözetirler." ifadesini kullandı.

Milletvekili Uzer de "Toplumsal hayattaki bütün bireyler açısından tıbbın ve sağlık camiasının önemi tartışılmazdır. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin gerçekleştirdikleri özverili çalışmalara her zaman minnet duyduk. Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Fadıloğlu, tüm hekimlerin ve sağlık personelinin insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunabilmek amacıyla gerekli özveri ve duyarlılığı gösterdiğini bildirdi.

HKÜ Rektörü Dereli de koronavirüsün, sağlıkçıların değerinin çok daha iyi anlaşılmasını sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ümit Özdağ Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akbağ Birol Güven Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ali Şansalan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 14 Mart Tıp Bayramı mesajları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:55:18. #1.16#
title