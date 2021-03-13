14 Mart Tıp Bayramı mesajları

AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ile Ahmet Uzer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer ile Ahmet Uzer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, sağlık çalışanları ve doktorların kara gün dostu olduğunu belirterek, "Onlar, insan hayatını kurtarıp, sağlık için şifa dağıtırken kutsal bir vazife, ağır bir sorumluluk üstlenmektedir. Gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca görev yapan sağlık çalışanları saygın ve onurlu mesleklerini yerine getirirken, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her an sundukların hizmetin niteliğini, hastalarının memnuniyetini ve sağlığını gözetirler." ifadesini kullandı.

Milletvekili Uzer de "Toplumsal hayattaki bütün bireyler açısından tıbbın ve sağlık camiasının önemi tartışılmazdır. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin gerçekleştirdikleri özverili çalışmalara her zaman minnet duyduk. Kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Fadıloğlu, tüm hekimlerin ve sağlık personelinin insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunabilmek amacıyla gerekli özveri ve duyarlılığı gösterdiğini bildirdi.

HKÜ Rektörü Dereli de koronavirüsün, sağlıkçıların değerinin çok daha iyi anlaşılmasını sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan