14 Mart Tıp Bayramı mesajları

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, sağlığın her şeyden önemli olduğunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren verdikleri mücadeleyle hekimlerin, dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan onurlu bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Çopuroğlu, "İnsan sağlığı ülkemizde emin ellerdedir. Bir can kurtarmanın bir hayatı sağlığına kavuşturmanın kutsiyetinin bilincinde olan ve her daim varlıklarını bize hissettiren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Her birinin insanüstü gayretlerini görüyor ve başarılarını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serkan Tok

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise mesajında salgın sürecinde emeğini esirgemeden gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlığın, huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsuru olduğunu aktaran Tok, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sunan, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Her türlü şiddetten uzak, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

