14 Mart Tıp Bayramı, Konyaaltı'nda Kutlandı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine katıldı.

Antalya Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde fotoğraf, resim, karikatür ve el sanatlarından oluşan sanat sergisi açtı. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te katıldı. Sergide yer alan resimleri inceleyen Başkan Muhittin Böcek sonrasında Tabip Odası üyeleriyle birlikte fuaye alanında düzenlenen kokteyle katıldı.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiye katılmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Muhittin Böcek, bu vesileyle tüm hekimlerin bayramını kutladığını söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, Antalya Tabip Odası'nın geleneksel plaket töreninde yaptığı konuşmada ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz' sözünü hatırlatarak doktorluk mesleğinin önemine vurgu yaptı. Başkan Böcek, "Sağlık çalışanlarımızın saldırıya uğramadığı, özlük haklarının tam zamanlı verildiği güzel günler görmek istiyoruz" dedi. Başkan Muhittin Böcek, meslek büyüklerine de günün anısına plaket takdim etti. Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ANTALYA