14 Mart Tıp Bayramı
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14 Mart Tıp Bayramı

14.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:08
14 Mart Tıp Bayramı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında, "Canımızı, sağlığımızı emanet ettiğimiz, büyük bir fedakarlıkla gece gündüz demeden emek sarf eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." açıklamasında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Bentli de hayatlarının en güzel dönemlerini çok çalışarak geçiren, birçok mesleğe göre daha uzun süre eğitim gören, uykusunu bölüp, ailesini bırakarak, yaz, kış, savaş ve salgın gibi en zor şartlarda insanların acısını azaltmak için özveriyle çalışan başta hekimler olmak üzere tüm sağlıkçıların günlerini kutladı.

Rektör Karabulut ise "İnsan yaşamına değer veren ve bu uğurda mesleki değerlerine bağlı kalarak fedakarca çalışan, Kovid-19 salgını nedeniyle toplu yaşam alanlarından uzak kalındığı bir zamanda dahi hizmetlerine devam eden tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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