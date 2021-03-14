14 Mart Tıp Bayramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

14 Mart Tıp Bayramı

14.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:09
14 Mart Tıp Bayramı

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan mesajında, sağlık çalışanlarının alandaki hizmetin hiçbir ayağını aksatmadan yoğun çalışma şartları altında görevlerini icra ettiğini belirtti.

İlhan, "Pandemide kendi canlarını ortaya koyarak toplum için ciddi fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımızın emekleri hiçbir şekilde ödenemeyecektir. Yoğun, riskli ve zor şartlar altında mesleklerini icra eden sağlık emekçilerinin özlük haklarının ve yıpranma paylarının iyileştirilmesi üzerine ciddi ve kalıcı çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ünsal da dünyayı saran salgın süresince gelişmiş ülkelerin birçoğunun sağlık alanında sınıfta kalmasına rağmen, Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla takdir topladığını belirtti.

Sağlığın en büyük mutluluklardan olduğunu vurgulayan Ünsal, "Sağlık çalışanlarına bu alandaki çalışmalarından dolayı gönül borcumuzu ancak onlara hak ettikleri saygıyı göstererek ödeyebiliriz. Mesleklerini icra ederken şehit düşen personele rahmet diliyorum, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.

Yavuz ise sağlıkçıların gece gündüz demeden özveri, sabır ve iyilikle çalıştığını hatırlatarak, "Yaşanan zorlu salgın sürecinde insanlığın iyiliği için hayatlarını ortaya koyan ve üstün gayretleriyle bir çok kişinin hayatında derin izler bırakan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Koronavirüsle mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." sözlerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Şevket Çoruh Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Halis Özkahya Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 14 Mart Tıp Bayramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:13:54. #1.14#
title