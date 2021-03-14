14 Mart Tıp Bayramı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aktürk, mesajında, 14 Mart 1919'da tıbbiyelilerin vatan savunması ile başlayan tıp bayramının bugün salgın ile mücadelede farklı bir savunma ile devam ettiğini belirtti.

Başhekim Prof. Dr. Aktürk, şöyle devam etti:

"Hayatlarını insana hizmete adayan, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile mesleğini icra eden tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımızı şükranla yad ediyorum. Pandemi sürecinden dolayı 2. Tıp Bayramımız hüzünlü ve buruk geçmekte. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm insanlığın pandemiden kurtulduğu sağlıklı günlere ulaşmamız dileğiyle."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine