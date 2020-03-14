14 Mart Tıp Bayramı Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birinin de sağlık hizmetlerinde ulaştığı nokta olduğunu belirtti.

Sağlıklı yaşamın her insanın temel hakkı olduğunu belirten Sonel, "Sağlık insan için en önemli ve en büyük zenginliktir. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Bireylerin kendi sağlığına özen göstermesi ve beslenmeden iyileştirmeye kadar sağlık konularında bilinçlendirilmesi, doktorlar başta olmak üzere sağlık personelinin özverili çalışmalarını kolaylaştıracak ve sağlık hizmetlerinin evrensel ölçülerde sunulabilmesine önemli katkı sağlayacağını aktaran Sonel, şunları kaydetti:

"Bugün, ülkemiz insanına sunulan sağlık hizmeti kalitesi öncesiyle mukayese edilemeyecek düzeyde artmıştır. Bu olumlu gelişmede insan sağlığının korunması ve hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak mesai sarf eden sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin önemi büyüktür. 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüyle Mustafa Kemal Atatürk'ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri her türlü övgünün üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyor, tüm vatandaşlarımıza da, fedakarca çalışan hekimlerimize destek verip sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA