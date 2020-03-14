14 Mart Tıp Bayramı
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Tıp Bayramı, Ümit Özer, Kayseri, 14 Mart, Güncel

14 Mart Tıp Bayramı

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

14.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:32
14 Mart Tıp Bayramı

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ümit Özer ve beraberindeki partililer, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per'i ziyaret etti.

Per ve diğer sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Özer, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün (Kovid-19) ülkede de gündem haline geldiğini, vatandaşların tedirgin olduğu bugünlerde, sağlıklı yaşam hakkının tüm bireylere eşit şekilde sağlanması için tıp camiasının hak ettiği değere ve özlük haklarına kavuşması gerektiğini söyledi.

Evrensel lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevi, ulusun sağlıklı kalması için gerekli yaşam koşullarını gerçekleştirmektir." diyen Özer, şunları kaydetti:

"Şiddetsiz bir sağlık dünyası ile ücretsiz sağlık hizmeti hakkı sunulmasını temenni ediyor, bu temenninin gerçekleşmesi için en büyük ve önemli sorumlulukların yerine getirilmesinin takipçisinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu bildiriyor, tüm tıp camiasının '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.

Tüm ülkemize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim."

Kaynak: AA

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Manşet

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