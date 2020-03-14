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14 Mart Tıp Bayramı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

14.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:38
14 Mart Tıp Bayramı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, insanın temel haklarından biri olan sağlıklı yaşam hakkının, nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olduğunu dile getirdi.

Tüm bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması, insan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesinin, tüm toplumların en önemli hedefi olduğunu vurgulayan Kendirli, "Ülkemiz bugün tıp eğitimi, teknolojisi ve sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaları, sağlıklı insan kaynağının niteliği ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyeye ulaşmıştır. Milletimizin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlenen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde insanlığa ve ülkemize hizmet etmektedirler." ifadelerini kullandı.

İlhan ise tüm sağlık çalışanlarının yıpranmaları, sağlık sektöründeki çeşitli aksaklıklar veya yetersiz kalınan durumlar gibi çok sayıda sorunun tekrar ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğini anımsattı.

Doktor ve sağlık çalışanlarının hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalıyor olmaları, fiziki koşulların iyileştirilmesi yönünde atılacak adımların önemini de arttırdığını vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son yıllarda sağlık alanında bilimsel ve teknolojik gelişme açısından çok sayıda ilerleme kat edildi. Tıbbi açıdan atılan adımların önemi ne kadar büyük ise ülkenin her noktasında yaşayan vatandaşların da tedavileri için bu gelişmelerden rahatlıkla ve kolayca faydalanıyor olması da önemlidir. Aralıksız, temposu yüksek çalışma ortamları içerisinde riskleri olan zor bir mesleği icra etmeye çalışan sağlık personelinin, yıpranma paylarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmaların yapılması da gereklidir."

Kaynak: AA

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Manşet

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