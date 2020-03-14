14 Mart Tıp Bayramı Karaman Valisi Fahri Meral ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Fahri Meral ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Meral, mesajında, ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden birinin de sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sunulan hizmetler olduğunu belirtti.



"Önce insan" anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin daha kaliteli ve daha etkin sağlık hizmeti almasının büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Meral, şunları kaydetti:



"Çağın gereklerine uygun olarak dizayn edilmiş hastaneleri, modern tıbbi cihazları, nitelikli personeli ve insan odaklı hizmet anlayışı ile birlikte sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve toplum sağlığının güvence altına alınması sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. İyi işleyen ve kolay erişilebilir bir sağlık sisteminin oluşturulmasıyla topluma sunulan kaliteli ve etkin bir hizmet anlayışı, toplumda sağlıklı, mutlu ve huzurlu bireylerin oluşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkemizde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirilmiş, insanlarımıza yönelik verilen sağlık hizmetlerinde önemli mesafeler katedilmiştir."



Recep Şeker ise doktorların ve sağlık çalışanlarının göreve başladıkları ilk andan itibaren tüm enerjilerini, insanların daha sağlıklı hayat yaşamaları ve hayatın her alanında daha verimli olmaları için harcadıklarını dile getirdi.

Şeker, "Ülkemizin dört bir köşesinde insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak fedakarca hizmet veren hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ederim. Başarılı ve özverili çalışmaları nedeni ile şükranlarımı sunar, sevdikleri ile birlikte mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA