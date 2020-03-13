14 Mart Tıp Bayramı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 14 Mart Tıp Bayramı - Haber
Mustafa Çalış, 14 Mart, Kayseri, Güncel

14 Mart Tıp Bayramı

Tören alanından detay görüntüler Atatürk anıtına çelenk bırakılması İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin konuşması ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın konuşması Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.

13.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:51
14 Mart Tıp Bayramı

Tören alanından detay görüntüler

Atatürk anıtına çelenk bırakılması

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin konuşması

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın konuşması

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per'in konuşması Kayseri Tabip Odası tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla tören düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tören alanında düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli törende yaptığı konuşmada sağlık konusunda tüm kurumların bir olması gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığını belirten Benli, şunları kaydetti:

"Yaşanan pandem biliyorsunuz tüm dünyayı etkiledi. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımız gerekli önlemleri almaktadır. Biz de hep birlikte bunu uyguluyoruz. Bu sıkıntının bizleri teğet geçeceğini düşünüyorum. El ele verdiğimiz zaman bunun üstesinden daha kolay geleceğiz. Bu anlamda tüm kurumların bir olması gerekiyor. Kayseri'de üniversiteler bizim sağlıkta beynimiz. Üniversiteler olmadan sağlığı düşünemiyorum. Sağlığı komple düşünüyoruz ve sorunları birlikte ele alıyoruz."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da mensubu bulunduğu hekimliğin ulvi bir meslek olduğunu söyledi.

Mesleği ile gurur duyduğunu vurgulayan Çalış, "72 saatini iş yerinde geçiren başka bir meslek grubu olduğunu düşünmüyorum. Sağlık çalışanının vefakar ve cefakar olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Koronavirüsünten de inşallah en az zararla çıkan ülke olacağımızı ümit ediyorum çünkü Türk milleti temiz bir milletir." şeklinde konuştu.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per de sağlık çalışanlarının sorunlarına ve sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Sağlıkta şiddet yasasının hızlı bir şekilde çıkarılması lazım. Hekimler stres altında çalışmaktalar. Sınavlarda en yüksek puanları alan hekimler tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Bir sürü şehit doktorumuz var. İnşallah bunlar son olur." dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
14 Mart Tıp Bayramı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

14 Mart Tıp Bayramı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Bilim Kurulu üyesi, ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti Haber
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda...
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akkuş Muhterem Nur Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Wuhan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: 14 Mart Tıp Bayramı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 14:43:06. #1.14#