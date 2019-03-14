Sivas İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Moğulkoç, mesajında, 14 Mart'ın Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edildiğini belirtti.

İlk kutlamanın, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleştiğini aktaran Moğulkoç, "O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarının bayramlarını tebrik eden Moğulkoç, şunları kaydetti:

"Bizler bu gün 14 Mart'ı istiklalimize ve mukaddesatımıza sahip çıkmak olarak görüyor ve bu minvalde kutluyoruz. Bizler bu gün 14 Mart'ı bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eş değer sayan bir anlayışın mensupları olarak kutluyoruz. Bizler bu gün 14 Mart'ı insanı yaşat ki devlet yaşasın düşüncesini görev edinmiş bu milletin insanları olarak kutluyoruz. Devletimiz de 'güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı toplumlar ulaşabilir' anlayışıyla son yıllarda sağlık alanında önemli atılımlar ve başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak sağlık ve tedavi alanında Türkiye, tercih edilen ülke konumuna ulaşmıştır. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra gece gündüz demeden insanlara hizmet vermeyi, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen mesleklerini özveriyle devam ettirmeyi kendilerine ilke edinen sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir."

Kaynak: AA