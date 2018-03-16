İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Sağlık-Der İstanbul Şubesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, "Gençliğimiz tek yürek, tek bilek" etkinliği düzenledi.

Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ın da katıldığı İBB Deniz Köşk Davet ve Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yüksel Barut, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Barut, "Ben tıpçı değilim ama tıp ve tıpla ilgilenen herkese çok saygım var. Çünkü tıpçılar fedakar insanlar. Ayrıca benim de tıp okuyan bir kızım var, dolayısıyla artık tıp dünyasının içerisindeyiz diyebilirim. Düzenlemiş olduğumuz bu programın camiaya ve bu branşı seçen öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ederim." dedi.

Sağlık-Der İstanbul Şube Başkanı Musa Akan ise "Türkiye'de sağlık alanında birçok yeniliğe öncülük etmiş, Suriye, Filistin, Gazze, Mısır, Endonezya, Pakistan, Azerbaycan, Çeçenistan, Bosna gibi birçok ülkede depremlerde, savaşlarda, mülteci kamplarında sağlık yardımlarında bulunmuş bir kuruluşun yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Akan, gerek öğrenci burslarıyla gerekse öğrencilerle birlikte yürütülen faaliyetlerle, ulusal ve uluslararası yardım kampanyalarıyla sağlık politikalarının geliştirilmesinde politika yapıcılara destek verdiklerini belirterek, danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile gerçekleştirdikleri ortak çalışmalarla sağlık alanında çığır açtıklarını söyledi.

Akan, şunları kaydetti:

"İstanbul il başkanlığımız tarafından Ekim 2017'de düzenlenen 'İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu Çalıştayı'nda 24 konu başlığı altında İstanbul'un sağlık sorunları değerlendirilmiş, alanında uzman 450 akademisyenin de arasında bulunduğu bin katılımcının oturum sonuçları bakanlıklarımız ve ilimizdeki yöneticilerimize sunulmak üzere 'İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu 2017' adı altında kitap haline getirilmiştir."

Etkinliğe 12 farklı üniversiteden 100 sağlık bilimleri bölümü öğrencisi de katıldı.

Öğrencilerin müzik dinletisi sunduğu program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.