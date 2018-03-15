Siirt İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Ali Fuat Atik ve şehit ailelerini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Vekili Çiğdem Karakaya, Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Şeyda Kayhan ve sağlık personellerinden oluşan heyeti makamında kabul eden Vali Atik, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Atik, sağlık hizmetlerinde önemli mesafeler katedildiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Vekili Karakaya ve beraberindekiler, daha sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şehit güvenlik korucusu Sait Beyhan ve şehit güvenlik korucusu Abrurrahim Koçak'ın ailelerini ziyaret eden Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tıp Bayramı'nda vatan savunmasında görev yapmış şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek istedik." dedi.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Şeyda Kayhan ise, Mehmetçiğin Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerine karşı mücadele ederken, sağlık çalışanları olarak manevi olarak onların yanında yer almak istediklerini belirtti.

Kayhan, "Biz de sağlık çalışanları olarak onların yanında olduğumuzu göstermek için güvenlik güçleri, polis, askerimizin ve devletimizin yanında olduğunu göstermek adına bugünü balo veya eğlenceyle kutlamak yerine şehit ailelerimizi ziyaret etmeyi daha uygun gördük." diye konuştu.