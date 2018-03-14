Gaziantep'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.



Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden doktor ve sağlık çalışanları katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Kilis İl Sağlık Müdür Vekili Onur Şimşek Yakar, kentin yaklaşık 5 yıldır Suriye'deki sağlık hizmetlerini yılmadan yerine getirdiğini ifade etti.

Kilis Devlet Hastanesinin üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı "yılın hastanesi" ödülüne layık görüldüğünü anımsatan Yakar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütleri DEAŞ ile PYD/PKK'nın roketli saldırılarına rağmen doktorların ve sağlık çalışanlarının görevinden ayrılmadığını dile getirdi.

Yakar, "Büyük çoğunluğu Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü civarına düşen yaklaşık 60-70 rokete rağmen, Kilis'te hiçbir doktor ve sağlık çalışanımız görev yerini terk etmedi ve büyük fedakarlık örneği gösterdi. Gerekirse ailesi ve çocuğundan uzak kalmayı göze alıp tüm hastalara, savaş mağdurlarına ve yaralılarımıza şifa olmayı tercih etmişlerdir. Bir günde onlarca hatta bazen yüzlerce ateşli silah yaralamasının giriş yaptığı Kilis Devlet Hastanesinde çalışanlarımız uykusuz geçen geceleri hiçe sayıp, 'işimiz sağlık, amacımız hayat kurtarmak' sözünü ilke edinmişlerdir." şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Kilis'in kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yakar, "PYD/PKK unsurlarınca sınır hattındaki Gülbaba ve Kocabey Acil Müdahale Noktalarımıza 2 günde 6 havan mermisi atılmıştı. Sağlık noktalarımızı açıkça hedef alan bu hain saldırılar bizi yıldırmadı. Tam aksine vatan ve millet aşkıyla görevimizi yapmaya sevk etmiştir." diye konuştu.

Programın ardından konuklara, 57'nci Alay'ın son yemeği olan kırık buğday çorbası ve yanında lokma tatlısı ikram edildi.