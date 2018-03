Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Türkiye, kendi insanının bir ferdine bile zarar gelmemesi için mücadele verirken, bunu ortaya atıp devletin güvenliğini sarsmaya kalkanlarla da kusura bakmayalım yolumuz aynı değildir. Hekim olsalar da hakim olsalar da hiç fark etmiyor." dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Sağlık Müdür Vekili Mehmet Emin Bindal ve kentte faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin yetkilileri, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Daha sonra İl Müftü Vekili Mehmet Güneş, şehit ve gaziler ile ülkenin birlik ve bütünlüğü için dua etti.

Törene,112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile sağlık çalışanları katıldı.

"Devletin güvenliğini sarsmaya kalkanlarla yolumuz aynı değil"

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin oditoryum salonunda da program düzenlendi.

Burada konuşma yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türk milletinin kadirşinas olduğunu söyledi.

Türk devletinin de 3 bin yıllık geleneğiyle tarihte destan yazmış bir milletin devleti olduğunu vurgulayan Gür, "14 Mart Tıp Bayramı bahaneleriyle veya farklı gerekçelerle devletin yapmış olduğu sınır güvenliğini, vatandaşının bir tanesine bile halel gelmemesi ve sınır ötesinde mazlum mağdur ve aynı zamanda dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün ihtiyaç sahiplerine koşan bir milleti, bir devleti siz asla yanlış bir emelle suçlamayamazsınız. Suçlarsanız bunun da bir bedeli olur." dedi.

Gür, "Türkiye, kendi insanının bir ferdine bile zarar gelmemesi için mücadele verirken bunu ortaya atıp devletin güvenliğini sarsmaya kalkanlarla da kusura bakmayalım yolumuz aynı değildir. Hekim olsalar da hakim olsalar da hiçbir fark etmiyor." şeklinde konuştu.

Gür, tıp fakültesi öğrencilerine "Mesleğimizi bu millete en faydalı şekilde icra edelim. İyi bir hekim, toplumuyla hemhal olmuş hekimdir. İyi bir hekim, her an, her dakikasını okumayla geçiren bir hekimdir. İyi bir hekim aynı zamanda da fedakarlığı maksimumda tutup vatan mevzubahis olduğu zaman hiçbir zaman tereddüt etmeden canını verebilendir. O yüzden sizden ricam lütfen meslek kuruluşları adı altında provokasyonlara gelmeyeceğiz." diye seslendi.

GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zekil Çelen de sağlık hizmetlerinin son 15 yılda çok büyük olumlu değişiklikler gösterdiğini kaydetti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da Harran Üniversitesi (HRÜ), İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



HRÜ Tıp Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, HRÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, hekimliğin çok zor bir meslek olduğunu belirtti.

Sarıışık, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.



Konuşmaların ardından katılımcılara günün anısına plaketler verildi.



Programa, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili, Şanlıurfa Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Faruk Günak, HRÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Feridun Akkafa ile doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Kilis

Kilis'te 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bir grup İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu ve Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kilis Sağlık Hizmetleri Başkanı Onur Şimşekyakar, burada yaptığı konuşmada, sağlığın en temel insani hakkı olduğuna işaret etti.

Sağlık çalışanları olarak "İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın" anlayışıyla hizmet çabasında olduklarını vurgulayan Şimşekyakar, şöyle konuştu:

"Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak, din, dil, ırk, renk, mevki, makam, fakir, fukara demeksizin aynı hizmeti sunuyoruz. Fedakarca sağlık çalışanlarımız gerek Fırat Kalkanı Harekatı gerekse de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapıyor. Mehmetçik'e tam destek veren ekibimiz, bu katkısını sonuna kadar sürdürecektir. Bu ülke insanının sağlığı için gece gündüz demeden her koşulda ve şartta fedakarca çalışmalarının paha biçilemez kıymetini çok iyi bilmekteyiz."