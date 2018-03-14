Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nın ömürlerini insan sağlığına adayanlara duyulan saygının ifadesi için bir fırsat olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajda, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlamasının yıl dönümü olarak da kabul edilen Tıp Bayramı'nın, ömürlerini insan sağlığına adayanlara duyulan saygının ifadesi için bir fırsat olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"TOBB olarak, sağlık alanında insan ve teknoloji gücüne yapılan yatırımların ülkemizin gelişmesi ve yaşam kalitemizin artırılması bakımından ne derece önemli olduğunun farkındayız. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hastanemizi de yıllar önce bu anlayışla hayata geçirdik ve alanında en iyilerden birisi olması için elimizden gelen tüm çabayı göstermekteyiz.

Türk iş dünyası adına, bu anlamlı gün vesilesiyle herkese sağlık dolu günler diler, sektör çalışanlarının Tıp Bayramı'nı tebrik ederim."