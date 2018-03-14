Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, " 14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Coşkun, mesajında, Türkiye'de tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığını ifade etti.

Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve halka daha sağlıklı bir hayat sağlamak için bütün zorluklara rağmen gece-gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getirdiklerini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Sağlık İl Müdürlüğü arasında imzalanan ortak kullanım protokolü ile güçlerini birleştiren hastanelerimizin yöremiz insanına ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde sağlık hizmeti sunduğuna inancım tamdır. Kendilerini insan hayatını korumaya ve kurtarmaya vakfetmiş, gayesi insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve fedakar sağlık çalışanlarımız daima güvenli ortamlarda ve hiç bir şiddete maruz kalmadan hizmet vermelerini canı gönülden temenni ediyorum. Bu vesile ile bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."