Sivas Valisi Davut Gül, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, insan sağlığının korunması, sağlık sorunlarının giderilmesi toplumun en önemli hedeflerinden biri olduğunu, günümüzde hizmetlerin kalitesi ve bu hizmetlere ulaşabilme kolaylığının, o toplumun kalkınmışlığının göstergesi olduğunu belirtti.

Akıl, ruh ve beden sağlığının her birey için en değerli hazine olduğunu aktaran Gül, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"İnsanların sağlığını korumak, sağlık sorunlarını çözümlemek üzere gelişen meslekler tarihin her döneminde özellikle Türk toplumunda kutsal sayılan meslekten biri olarak her zaman büyük ilgi görmüştür. Sağlık personeli, ülkemizde zor şartlarda çalışmalarına rağmen kutsal bir mesleğe gönül vermiş, halkımıza daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sağlama mücadelesi içindedir.

Üstlendikleri büyük sorumluluğun farkında olan hekimlerimizin ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızın bu hizmet kervanında kişilik haklarına saygılı, fedakar ve inançla meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmetlerini bundan sonrada sürdüreceklerine olan inancım sonsuzdur.

Tüm zorluklara rağmen yılın her günü, günün her saati görev yapan sağlık personelimizin, hoşgörülü tutumları ve mesleklerine duydukları bağlılık da takdire sayandır. Büyük bir fedakarlıkla yürüttükleri çalışmalarıyla ülkemizin sağlık alanında gelişmiş ülkelerle yarışacak konuma ulaştıran başta doktorlarımız olmak üzere öğrenci, hoca, hemşire ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."