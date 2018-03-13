Edirne Valisi Günay Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Özdemir, mesajında,14 Mart'ın 1827'de II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulduğu gün olduğunu ifade etti.

İlk kutlamanın 14 Mart 1919'da işgal altındaki İstanbul'da tıp okulu öğrencilerince Hikmet Boran'ın önderliğinde işgali protesto eden tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak tarihe geçtiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde yürütülen, 'Sağlıkta Dönüşüm' projesiyle çok önemli mesafeler alındığını hepimizin malumudur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözlerini kendilerine şiar edinen hekimlerimizin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarını dün olduğunu gibi bu gün ve yarında sürdüreceklerine inancım tamdır. Serhat şehri Edirne'mizde gerçekleştirdiğimiz 'insan odaklı hizmet' anlayışı çerçevesinde, sağlık alanında yapılan yeni yatırımlarla, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmıştır. Edirne, Tıp Fakültesi, 1. Murat Devlet Hastanesi ve diğer özel sağlık kuruluşları ile balkanların sağlık merkezi olma yönünde hızla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."