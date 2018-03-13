Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir otelde program düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, programda yaptığı konuşmada, doktorların masumiyeti temsil ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının 7/24 esasına göre hizmet verdiğine dikkat çeken Yaman, "Büyük zorluklarla kamu hizmeti veren sağlık çalışanlarımız çok büyük özveride bulunuyor. Takdir etmek ve mesleki farklılıkları görmek gerekiyor. Son yıllarda sağlıkta yapılan çalışmalar da vatandaşın sağlığa ulaşımını kolaylaştırdı ancak beklentiler de çoğaldı. İlimizde de önemli mesafeler aldık. Binalarımız gelişiyor, sağlık personeli sayımız artıyor." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da sağlık çalışanlarının "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" bilinciyle zor şartlar altında, fedakarca ve kimi zaman da kendi hayatını tehlikeye atarak insanlara hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı daha eğlenceli ve tüm hekimlerin eğleneceği bir programda kutlamak istediklerini ancak Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla sohbet havasında kutlamayı tercih ettiklerini aktardı.

AK Parti MKYK Üyesi Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış da hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sadece 14 Mart Tıp Bayramı'nda değil, her gün hatırlanması, destek verilmesi ve takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Programa, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, diğer yetkililer ve sağlık çalışanları katıldı.