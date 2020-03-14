14 Mart Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul, 14 Mart, Ekonomi, Güncel

14 Mart Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 Mart Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

14.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:29
14 Mart Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

SKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 14 Mart Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 MART CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-14 09:17:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

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