14 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever"Derbide iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" Hasan Kabze: Konsantrasyonu üst seviyede olan takım, derbiyi kazanır"Derbi haftasındaki antrenmanlar, çok çekişmeli ve güzel geçer""Bir maç, bir insanın canından önemli...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever

"Derbide iyi bir netice alacağımıza inanıyorum"

Hasan Kabze: Konsantrasyonu üst seviyede olan takım, derbiyi kazanır

"Derbi haftasındaki antrenmanlar, çok çekişmeli ve güzel geçer""Bir maç, bir insanın canından önemli değil""İki takımın forvetlerinin derbilerde atacağı ve kaçıracağı goller, uzun süre hafızalarda kalır""Şampiyonluk için şu anda bir şey söylemek zor" Ahmet Dursun: Seyircisiz oynamak Beşiktaş için avantaj"Karius kötü kaleci değil, sadece formsuz""Gerçek Ljajic bu değil""Beşiktaş olamazsa Başakşehir ya da Trabzonspor olsun" Stjepan Tomas: Galatasaray iyi bir hava yakaladı"Yarışın içinde 4 takım var"SÜPER LİG14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK20.00 İttifak Holding Konyaspor - FenerbahçeGALATASARAYSarı kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirecek.BEŞİKTAŞ17.30 Siyah beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.TRABZONSPORBordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.TFF 1'İNCİ LİG16.30 Fatih Karagümrük - Altay19.00 Bursaspor - BolusporTFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 28'inci hafta maçları oynanacak.BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Gaziantep Basketbol - Teksüt Bandırma15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka17.30 Sigortam.net İTÜ Basket - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Darüşşafaka TekfenHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Hatay Büyükşehir Belediyespor15.15 Beşiktaş TRC İnşaat - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol16.00 Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor16.30 Çankaya Üniversitesi - BOTAŞ17.00 İzmit Belediyespor - Samsun Canik BelediyesporVOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arhavi Voleybol15.00 Ziraat Bankası - Sorgun Belediyespor15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İnegöl Belediyespor15.00 Tokat Belediye Plevne - Halkbank

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Kaynak: DHA