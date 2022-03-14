14 Mart 2022 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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14 Mart 2022 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Kaderimin Oyunu
03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:30 İki Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Bir Varmış Bir Yokmuş
22:15 Bir Varmış Bir Yokmuş
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