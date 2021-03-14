14 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
14 Mart 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
05:05 Adana Demirspor - İstanbulspor A.Ş.
06:45 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund
07:00 Teknik Analiz
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Hafta Sonu
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Bereket Sigorta Ümraniyespor
13:25 Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Beypiliç Boluspor - Akhisarspor
15:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Altay
18:00 Aktüel Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Adana Demirspor - İstanbulspor A.Ş.
18:55 Bursaspor - Ankaraspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com