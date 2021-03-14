14 Mart 2021 Fox Yayın Akışı
14 Mart 2021 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
02:45 Masumiyet
03:00 Masumiyet
05:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Son Yaz
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Masumiyet
16:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Kefaret
Kaynak: InterSinema.com