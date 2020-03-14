14 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
14 Mart 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
03:45 Süper Lig Özetler
04:15 TFF 1. Lig Özetler
04:15 Lig Raporu
04:45 Spor Atlası
04:45 La Liga Özetler
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:15 Avrupa Yolunda
05:40 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi
07:35 Olimpiyat Yıldızları
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 Lig Raporu
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:20 Lig Raporu
12:50 Spor Atlası
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Haftasonu
14:00 Spor Stüdyosu
15:10 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:00 Süper Lig Özetler
16:10 TFF 1. Lig Özetler
16:15 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka
17:00 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Akşamı
17:55 Brighton & Hove Albion - Arsenal
18:00 Spor Merkezi
18:45 Süper Lig Özetler
19:00 Brighton & Hove Albion - Arsenal
20:00 Dakika Skor
20:30 Avrupanın Paslaşması
21:45 Stadyum
23:55 İleri Üçlü
23:55 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com