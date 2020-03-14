14 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
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Cankurtaran, Kanal D, TV

14 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

14 Mart 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

14.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 06:46
14 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

00:15 Hizmetçiler

02:45 Gelinim Mutfakta

02:45 Hizmetçiler

03:20 ATM

04:20 Akasya Durağı

04:45 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:00 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:45 Akasya Durağı

06:15 Arda ile Omuz Omuza

07:00 Hizmetçiler

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Hekimoğlu

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Hizmetçiler

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Hizmetçiler

Kaynak: InterSinema.com

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