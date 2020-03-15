14 Mart 2020 Haberleri
14 Mart 2020 Manşet Haberleri.
15.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:18
- Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
- Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar
- Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
- Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
- Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho
- Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
- Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
- Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
- Hindistan'da 200 kişilik grup, koronavirüse karşı idrar içme partisi düzenledi
- Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
- AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
- Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
- Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
- Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
- Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
- Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin
- Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
- Uzman isimden, 'Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak' iddiasını çürütecek sözler
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
- Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
- Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
- Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
- Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
- Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
- Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
- Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
- Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
- Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
- Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
- Nihat Doğan'dan evli adamla aşk yaşayan Ece Erken'e gönderme: Allah hakkımı bırakmadı
- Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
- Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
- Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
- Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
- Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
- Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular