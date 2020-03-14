14 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
14 Mart 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Öğretmen
00:15 Zümrüdüanka
02:30 Temizlik Benim İşim
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Her Yerde Sen
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
12:15 Yasak Elma
13:15 Şevkat Yerimdar
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Zümrüdüanka
Kaynak: InterSinema.com