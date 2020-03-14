14 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
14 Mart 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
00:00 Özel Röportaj
00:45 Maç Saati
01:00 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Maç Sonu
02:15 Süper Lig Maç Sonu
02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
03:30 Maç Saati
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Maç Saati
05:15 Maç Sonu
05:30 Süper Lig Maç Sonu
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:45 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
12:00 Özel Röportaj
12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:45 Maç Saati
14:00 Taraftar
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 Zirve Ateşi
15:30 Süper Lig Top 10
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Maç Önü
17:00 Maç Başlıyor
17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:00 Futbolun Şehirleri
17:30 Haftanın Öyküleri
18:00 Taraftar
18:00 Özel Röportaj
18:00 Futbolun Şehirleri
19:30 Maç Önü
20:00 Kasımpaşa - Göztepe
20:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
20:45 Devre Arası
21:00 Kasımpaşa - Göztepe
21:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Dünden Bugüne
23:45 Maç Sonu
Kaynak: InterSinema.com