14 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 14 Mart 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Taraftar 00:00 Özel Röportaj 00:45 Maç Saati 01:00 Maç Saati 01:00 Maç Sonu 01:45 Süper Lig Maç Sonu 02:00 Maç Sonu 02:15 Süper Lig Maç Sonu 02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 03:30 Maç Saati 03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 Maç Saati 05:15 Maç Sonu 05:30 Süper Lig Maç Sonu 05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 07:00 Maç Saati 08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:45 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:30 Maç Sonu 10:45 Süper Lig Maç Sonu 11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 12:00 Maç Saati 12:00 Özel Röportaj 12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 13:45 Maç Saati 14:00 Taraftar 14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 15:00 Zirve Ateşi 15:30 Süper Lig Top 10 16:00 Futbolun Şehirleri 16:00 Maç Önü 17:00 Maç Başlıyor 17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 17:00 Futbolun Şehirleri 17:30 Haftanın Öyküleri 18:00 Taraftar 18:00 Özel Röportaj 18:00 Futbolun Şehirleri 19:30 Maç Önü 20:00 Kasımpaşa - Göztepe 20:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe 20:45 Devre Arası 21:00 Kasımpaşa - Göztepe 21:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe 21:15 Devre Arası 22:00 Süper Lig Maç Özetleri 22:00 Maç Sonu 22:15 Süper Lig Maç Sonu 23:30 Dünden Bugüne 23:45 Maç Sonu Kaynak: InterSinema.com