COVID-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› COVID-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar - Haber
Koronavirüs, Sağlık, Güncel

COVID-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar

Çok geniş bir aile olan coronavirüs ailesinde oluşan bir mutasyon sonucunda ortaya çıkan COVID-19, ilk defa bu ölçekte bir salgına neden oluyor.

27.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:56
COVID-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar

· Sarmısaklı su, alkol, tuzlu su, çeşitli antiseptik gargaralar gibi sıvıların boğaz ya da burun mukozasına uygulanması kesinlikle koruyucu değildir. Bu uygulamalar, mukoza bütünlüğünü bozarak virüslerin bu bölgelerdeki hücrelere tutunmasını kolaylaştırabilir.

· Vitamin ilaçlarının, çeşitli besin takviyelerinin ve bitkisel ürünlerin immün sistemi kuvvetlendirdiği bilgisi tamamen yanlıştır. Normal fizyolojik durumumuzda bu sistem tam dengede durur, hiçbir ilaç veya maddenin bağışıklık kuvvetlendirici etkisi yoktur. Çünkü aşırı çalışan bir immün sistem, oto-immün hastalık grubuna davetiye çıkartır. İyi beslenme, iyi uyku ve iyi dinlenme, sigara, tütün ürünleri ve aşırı alkolden uzak durmak, ruhsal durumumuzu hoş tutmak, aşırı ruhsal gerginliklerden kaçınmak dengeli bir immün sistem için elzemdir.

· Sıcak uygulama, sauna, nem ya da soğuk uygulama virüsleri yok edemez. Virüsler 56C derecede ölür ama bu sıcaklıkta kendi hücrelerimizin içindeki proteinler de denatüre olarak hücrelerimizin ölümüne yol açar.

· Çok soğuk ya da çok sıcak bölgelerde de COVID-19 insanları hastalandıracak potansiyele sahiptir. Bu bölgeler sosyal yakınlaşmanın çok az olduğu yöreler olduğundan ve daha az sayıda insan yaşadığından hastalık daha az görülür (Çöller, tropik ormanlar, Alaska'nın ve Sibirya'nın uç bölgeleri, kutuplar).

· Virüslerin canlı olarak kalabilmesi için mutlaka canlı hücrelere ihtiyaç vardır. Kargo yolu ile veya uzaktan satın alınan çeşitli ürünlerle bulaşma olasılığı çok zayıf, hatta olanaksızdır.

· Kısa sürede plastik, çelik, karton üzerinde canlı kalabilen COVID-19'dan özellikle market alışverişleriyle gelen ürünlerin, 1-2 saat ev dışında bekletilmesi bulaşma olasılığını ortadan kaldırmaya yeterlidir. Bu ürünlerin dezenfekte edilmesi, bazı dezenfektanların toksik olması nedeniyle riskli de olabilir.

· Maskenin koruyuculuğuna güvenmek yanlıştır. Evde kalarak sosyal mesafe dediğimiz bir buçuk metreyi korumamız, sarılma-tokalaşma-öpüşme gibi sosyal yakınlaşma eylemlerini yapmamız gerekir.

· Maske ve cerrahi eldivenlerin insanları koruyamadığı gibi, diğer insanlar açısından daha da risk teşkil edebilecekleri bilinmektedir.

· Maskeler kendisinde ateş veya solunum belirtileri (öksürük, hapşırık, burun akıntısı, balgam çıkartma gibi) olan hastaların diğer hasta olmayanları koruması için kullanılmalıdır. Daha da önemlisi N-95 gibi virüsleri de izole edebilecek maskelerin sadece bu hastalara yoğun bakım veren veya işlem yapan sağlık personeli için saklanması gerekir.

· Eldiven takan bir kişinin korunduğunu sanarak, kendini daha güvenli hissetmesi ve kirlenmiş eldivenleriyle her yeri ellemesi diğer insanlara risk oluşturacaktır. Ellerin sık sık su ve sabunla 30-60 saniye yıkanması yeterlidir.

· Sıtma ilaçları, tonik su içeren içecekler, kinin içeren ilaçlar asla koruyucu değildir. Bunların kullanılması yan etki problemleriyle karşılaşabilme açısından toplum sağlığı açısından risk oluşturur.

· Sıtmada ve bazı romatizmal hastalıklarda kullanılan özel bir ilaç, akciğer hasarına yol açmış COVID-19 hastalarının tedavi protokollerinde bulunmaktadır. Bu özel ilaç, koruyucu olarak yanlış kullanılır ise immün sistemi zayıflatabileceğinden hastalığın olma ihtimalini yükseltebilir.

· Evcil hayvanlarımızın ya da sokak hayvanlarının insandan insana bulaşma kabiliyetini kazanmış bu coronavirüsü bulaştırmada herhangi bir rolü yoktur.

· Salgındaki ölüm oranları hakkında son derece spekülatif sayılar toplumsal paniğimizi artırmaktadır. Şunu hemen belirtelim ki gerçek fatalite (ölüm) hızı, toplumsal bağışıklığın ölçülebilmesiyle ortaya doğru olarak konulabilecektir. Bu süre en iyi tahminlere göre 7-8 aydır. Yıl sonuna doğru, hastalığa maruz kalmış çok kalabalık kitlelerde COVID-19 özgül IgG antikorlarının ölçülmesi, hastalığı belirtisiz geçirenlerle, iyileşmiş hasta sayılarının da ölümle biten hasta sayılarına orantılanması bize gerçek ölüm hızlarını verecektir. Bu hızın şu anda belirlenen hızın çok çok altında bir sayı olması şaşırtıcı olmayacaktır.

8 Maddede Yapılması Gerekenler

· Mümkün olduğu kadar evde kalın, gerekmedikçe dışarı çıkmayın.

· Gerekmedikçe ve acil bir durum olmadıkça hastanelere sağlık kuruluşlarına gitmeyin.

· Rutin sağlık sorunlarınızı erteleyin.

· Yaşlılarınızı (65+) koruyun. Onları toplumdan ve eğer evde bir içeri bir dışarı yapmak zorundaysanız kendinizden ve diğer ev halkından da izole edin.

· Yakınlarınızdan duyduğunuz veya internetten okuduğunuz her bilginin doğruluğuna inanıp, yaymayın.

· Gereksiz önlemlerle ekonomik gücünüzü boşa harcamayın.

· Paniğe kapılmayın ve ruhunuzu rahatlatacak uğraşlar yapın.

· Ruhsal ve bedensel olarak hijyeninize dikkat edin.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Haber
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haber
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haber
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haber
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Bursa'da 'Alkolleri sen al' tartışması yaralama ve kazayla bitti
Bursa'da "Alkolleri sen al" tartışması yaralama ve kazayla bitti
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Muhterem Nur Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Servet Yazıcı
Daha Fazla Mart İran Milli Kadın
Şu an buradasınız: COVID-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 12:34:11. #1.15#
title