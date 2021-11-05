14 koyunla başladı, şimdi hem yetiştiriyor hem de satıyor

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Eskil ilçesinde 3 yıl önce 14 koyunla besiciliğe başlayan Ahmet Yalvaç (35), mart ayında aldığı destek kredisiyle koyun sayısını 150'ye çıkarttı. Mart ayından bugüne kadar 120 kuzu yetiştirip ve yanında bir çoban çalıştırmaya başlayan Yalvaç, "Hem kuzu, hem de süt satışından 100 bin lira civarında gelir elde ettim" dedi.

Eskil ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Ahmet Yalvaç, çiftçilik yaparak geçimini sağlarken 3 yıl önce küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. Evinin yanındaki ağılda 14 koyun yetiştiren Yalvaç, geçen mart ayında 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesinden destek almak için valiliğe başvurdu. Ardından aldığı 120 bin lirayla 135 koyun alarak koyun sayısını yükseltti.