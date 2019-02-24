Koç Holding ana sponsorluğunda ve Koç Topluluğu şirketlerinin katılımı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 45 üniversiteden yaklaşık 600 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun son gününde kadın ve erkeklerde Büyük Slalom Türkiye Şampiyonaları yapıldı.

Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda zaman zaman kazalar yaşandı.

Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'dan bu yana düzenlenen organizasyona gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Tuncel, yıl boyunca düzenlenen festivallere binlerce sporcunun katıldığını belirterek, "185 üniversiteden 26 bin sporcunun 62 branşta mücadelesine sahne olan Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları ile 2006 yılından bu yana binlerce gencimizi spor, müzik ve eğlence ile buluşturduk." diye konuştu.

Düzenlenen festivalin kış sporlarına önemli katkı sunduğuna işaret eden Tuncel, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tek resmi üniversite kış oyunları olan Koç Spor Fest Kış Oyunları'nda, bu yıl aralarında ülkemizi olimpiyatlarda başarıyla temsil etmiş değerli sporcularımızın da bulunduğu 45 üniversiteden 600'e yakın sporcuyu ağırladık. Her yıl üniversite ve sporcu sayısının arttığını görmek, sporcular arasındaki rekabet ve centilmenliğin buluşmasına tanıklık etmek bizlere ne kadar doğru bir projenin içinde olduğumuzu gösteriyor."

Tuncel, Palandöken Kayak Merkezi'nin bu festivale önemli katkı verdiğinin altını çizerek, "Başta kayak kulüpleri ve eğitmenleri olmak üzere, gelişmiş teknik altyapısı, kar kalitesi ve uzun kaliteli pistleri ile kayak sporunun dünyada gelişen en önemli merkezleri arasında yer alan Palandöken'de bulunmaktan ve bu heyecanımızı Erzurumlu sporseverlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

Büyük Slalom Türkiye Şampiyonalarında kadınlarda İstanbul Üniversitesi'nden Özlem Çarıkçıoğlu birinci, Atatürk Üniversitesi'nden Ece İş ikinci ve Başkent Üniversitesi'nden Aygen Yurt üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Atatürk Üniversitesi'nden Serdar Deniz birinciliğe ulaşırken, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Nihat Enes Limon ikinci ve İstanbul Üniversitesi'nden Mustafa Topaloğlu üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA