14 kişilik minibüste 30 kişi sosyal mesafesiz yolculuk
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14 kişilik minibüste 30 kişi sosyal mesafesiz yolculuk

Korona Virüs salgını sürecinde toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralı önceki gün kaldırılarak araçların koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabileceği açıklandı.

14 kişilik minibüste 30 kişi sosyal mesafesiz yolculuk
03.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:25

Korona Virüs salgını sürecinde toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralı önceki gün kaldırılarak araçların koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabileceği açıklandı. Ancak Esenyurt'ta 14 yerine 30 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne polis tarafından 104 lira para cezası yazıldı. Minibüs sürücüsü, "Mecburen yolcuları aldım" derken iç içe sosyal mesafesiz yolculuk dikkat çekti.

Yeni tip Korona Virüs sürecinde toplu taşımalarda uygulanan kapasitenin yüzde 50'si olacak şekilde yolcu taşıma kuralı önce gün yayınlanan genelge ile kaldırılmıştı. Normal şartlarda da koltuk sayısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu olan minibüslere yönelik bu sabah Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada maksimum 14 kişi taşıma zorunluluğu olan bir minibüste 30 kişi çıktı. Normal şartlarda uygulanan trafik kuralları hatırlatılan minibüs sürücüsüne 104 lira para cezası yazılırken Korona Virüs salgını sürecinde sık sık hatırlatılan sosyal mesafe kuralına uyulmadan iç içe yolculuk yapılması dikkat çekti.

"MECBUREN ALDIM"

Yolcu sayısının koltuk sayısından fazla çıktığı hatırlatılan minibüs sürücüsü, "Yolcular kendisi de biniyor insanlar işine yetişmek için kendi de biniyor. Mecburen aldım" dedi.

Minibüs sürücüsü dün akşam da ceza yediğini söyleyerek trafik polisi de ikna etmeye çalıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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