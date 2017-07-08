Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) Kanyoning alt kurulu üyeleri Antalya'nın Akseki İlçesi Gümüşdamla mahallesi yakınlarında yeni bir kanyondan geçiş yaptı.



Akseki ilçesi sınırlarından geçen Manavgat ırmağının doğuş noktası olan Gümüşdamla Mahallesi'ne gelen 5'i kadın 14 kişilik ekip, 6 kilometrelik kanyonu geçti.



Anadolu Kanyon Kulübü Başkanı Celal Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akseki'nin Gümüşdamla Mahallesi yakınlarındaki 6 kilometrelik kanyondan ilk kez geçtikleri söyledi.



Kanyonun amatörler için zorlu oluşunun bugüne kadar saklı kalmasını sağladığını belirten Demirkıran, şunları söyledi:



"Kanyon giriş bölgesine yakın bölümlerde çok eski çağlardan düzgün döşenmiş kaya yığma blokları ve muhtemelen tarım için kullanılmış taraçaları oldukça dikkat çekici. Köylülerin başlangıç ve bitimi arasındaki kanyonun içinden birer kilometrelik etabı balık tutmak için girip çıktıkları fakat su tehlikesi sebebiyle geçemediklerini öğrendik. Kanyon alt ve üst duvarları zaman zaman 500 metreyi buluyor."



Derneğin Başkan Yardımcısı Fedai Erkocaoğlu ise kanyonda keyifli zaman geçirdiklerini ve bölgenin turizm amaçlı kullanılabileceğini kaydetti.



"Dünyada hızla yaygınlaşan alternatif doğa sporları turizmi ve sıra dışı etkinlikler kapsamında her yıl milyonlarca insan bu tür turizm faaliyetlerine katılıyor." diyen Erkocaoğlu, Türkiye'nin gizli kalmış yerlerini belirleyerek, rotalandırdıklarını vurguladı.



Sporculardan Yaşar Polat ise 6 kilometrelik doğal bir parkın içinden geçtiklerini kaydetti.